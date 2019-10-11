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Cezaevinden çıkan hamile kadın hırsızlık yaptı

Adana'da, hamileliği nedeniyle cezası ertelenerek cezaevinden çıkartılan hamilenin de aralarında olduğu 3 kadın hırsızlık şüphelisi, bir evin kapısını açmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

AA | 11.10.2019 - 10:48..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan daireye, hırsızların girmeye çalıştığı ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın şüpheliler Kader Ç. (18), Başak L. (24) ve Kiraz K.'yi (25) suçüstü yakaladı.

7 SUÇ KAYDI VAR

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılardan Kader Ç.'nin, 5 aylık hamile ve hırsızlıktan emniyette 7 suç kaydı olduğu, yine hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hamileliği nedeniyle bir süre önce cezaevinden cezasının ertelenerek salıverildiği öğrenildi.

Cezaevinden çıkan hamile kadın hırsızlık yaptı

Öte yandan, şüphelilerden Başak L. hakkında hırsızlıktan 12 suç kaydı ve 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Kiraz K. hakkında da hırsızlıktan 25 suç kaydı ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Zanlıların, kilitlenmeyen kapıları kolayca açtıkları belirlendi.

Cezaevinden çıkan hamile kadın hırsızlık yaptı

İşlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden hamile kadına ev hapsi cezası verildi, diğer ikisi tutuklandı.

Cezaevinden çıkan hamile kadın hırsızlık yaptı

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