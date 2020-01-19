Cezaevinden çıkar çıkmaz karısını öldürdü

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın yanına giderek onunla tartışmıştı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tahsin Yüksekova, elindeki silahla eşi Seyhan Yüksekova ve aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan iki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÖLDÜRÜLEN EŞİN ÇİÇEKÇİ TEZGAHINI ZİYARET ETTİLER

Olay sonrasında öldürülen anne Zülfiye Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı kaldırılırken, Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı sahipsiz kaldı. Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte ziyaret edildi.













