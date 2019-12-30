Cezaevinden çıkıp karısını bıçakladı

Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı.

Libya'nın Türkiye'den hava, kara ve denizden askeri destek talebinde bulunması Sisi yönetimini harekete geçirdi.

Bingöl, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, örgüte üye kazandırmaya yönelik faaliyet gösteren 16 kişi gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesinde güvenli şekilde okullarda eğitime başlayan çocukların, Türkiye'ye teşekkür mesajlarını içeren bir video yayınladı.

Suriyeli çocuklar Türkiye'ye teşekkür etti

Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 95 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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CHP Ankara'dan Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi

Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren projelerden Kanal İstanbul için bu sefer Ankara'da kuyruklar oluştu.