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Cezaevinden çıkıp karısını bıçakladı

Manisa'da, izinli hükümlü Abdürrahim Karazeybek, tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i 20 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

DHA | 30.12.2019 - 20:16..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek (30) ile geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek arasında belirlenemeyenbir nedenle tartışma çıktı.

20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Karazeybek, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Gülten Karazeybek'e saldırdı.

Eşini 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

İlk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 
Kaçan Abdürrahim Karazeybek'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cezaevinden çıkıp karısını bıçakladı

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