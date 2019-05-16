Cezaevinden çıktı, eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Kadıköy'de dün akşam iki çocuk annesi N.Ç., evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Bu sırada hapisten yeni çıkan O.Ç., eşi N.Ç. ile tartışmaya başladı.

SALDIRI ANINDA ÇOCUĞU BIRAKTI

Tartışmanın büyümesi ile O.Ç., belinden çıkardığı silah ile eşine kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırı anında kadının kucağındaki bebeği bırakması, büyük bir faciayı önlemiş oldu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadın, kucağında bebeğiyle sokakta geziyor. Ardından kadın bebeğini bırakıyor. Bu sırada şahıs, aracın arkasındaki kadına kurşun yağdırıyor. Şahıs ve beraberindeki kişi araçla kaçarken, vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşuyor.

Kadıköy'de tartıştığı eşini silahla ağır yaralayan saldırgan ViDEO

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Karısını vuran saldırgan, daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan talihsiz kadın, olay yerindeki kişilerin yardımı ile Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Öte yandan polis, olay yerinden araçla kaçan saldırganı her yerde arıyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay iftar saatinden sonra oldu. Bir tanık, “Anladığım kadarıyla kocasıyla arasında olan bir husumetten dolayı, belden aşağı mermiler yemiş durumdaydı. Biz geldik, müdahale ettik ayağını falan kemerle sıktık. Tabi bu sırada vuran o kişi arabaya binip gitti, kadının akrabası geldi ve arabayla hastaneye götürdü." dedi.