Cezaevinden izin aldı, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Çorum'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, açık cezaevinden izinli çıkan M.D. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen narkotim ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu M.D.’nin, F.G adlı şahsa uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

HER İKİ ŞAHSI DA GÖZALTINA ALDILAR

Her iki şahsı gözaltına alan narkotik polisi, M.D. ve F.G.’ye ait evlerde yaptıkları aramada 461 uyuşturucu hap, 55 gram susunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan F.G., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.