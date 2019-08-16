taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5703
Euro
6.1921
Altın
1522.51
Borsa
96578.7
Gram Altın
272.696

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Aldıkları yemi, tır ile Niğde'ye götürmek için anlaşan kişiler Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı.

DHA | 16.08.2019 - 02:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı tırı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı.

Tıra sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı.

İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi.

YEM FABRİKASININ BAYİSİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Arif Y. ile Hakan C.'nin, Kahramanmaraş'ta yemi ucuz fiyat karşılığında satmak için görüştüğü kişilerden biri ise yem markasının bayisi çıktı. Yemi almayan bayinin bilgi vermesi üzerine nakliye firması yetkilileri Arif Y.'yi aradı. Sürücü Pozantı'da olduğunu ve tırın arızalandığını söyledi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bunun üzerine nakliye firmasından Kadir Avşar, arkadaşlarıyla birlikte geldikleri kentte tırı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken gördü.

Avşar'ın ihbarı üzerine polisler TIR'ı durdurup Arif Y. ile Hakan C.'yi gözaltına aldı. Kimlik sorgularında şüphelilerden Arif Y.'nin sahte para basmak suçundan hüküm giydiği ve 10 Ağustos'ta Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı belirlendi. Hakan C.'nin ise hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı tır ile Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'den de benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

"TORUNLARIM VAR ÇEKMEYİN"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Arif Y., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Çekmeyin arkadaşlar bizim suçumuz, günahımız yok. Benim torunum var. Biz kullanıldık arkadaşlar" dedi.

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

28
CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

115
Nzonzi İstanbul'a geldi

Nzonzi İstanbul'a geldi

12
Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı

Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı

8
Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

1
Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

1
Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalan

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalan

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir