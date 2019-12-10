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Cezaevinden kaçtıktan sonra 13 farklı suça karıştı

Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra 13 farklı suça karışan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA | 10.12.2019 - 05:24..
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Kocaeli’de 2018 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden K.B. (30) kayıplara karıştı.

13 FARKLI SUÇTAN 27 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, şahıs Kocaeli’de hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik gibi birçok suça karıştı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, karıştığı 13 farklı suçtan dolayı hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Eve düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıs adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorusuna, “Hepinizi seviyorum” diyerek cevap verdi.

Cezaevinden kaçtıktan sonra 13 farklı suça karıştı

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