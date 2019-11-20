Cezaevinden tahliye oldu, 990 adet hapla yakalandı

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliğince bir süredir takip edilen 59 yaşındaki M.Ö.’ye yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.

990 ADET EXTACY HAP YAKALANDI

Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda M.Ö.’nün kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobilde yapılan aramada 990 adet ‘extacy’ adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Ö., Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 2014 yılında yaptıkları operasyonda park halinde bulunan bir minibüste davulun içerisinde uyuşturucu ele geçirmişti. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ö. cezaevinden çıktıktan sonra bugün tekrar çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.