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Cezaevlerinde tahliyeler başladı

İnfaz Yasası'nın TBMM'de kabul edilmesinin ardından, 65 yaş ve üzeri tutukluların tahliyesine öncelik verildi.

İHA |
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Cezaevlerinde tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı.

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

ÖNCE 65 YAŞ ÜZERİ TAHLİYE EDİLDİ

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan da mahkumlar tahliye edildi. Öncelikli olarak 65 yaş üstü yaşlı mahkumlar tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

ADIYAMAN

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Adıyaman’da ise bu sayının 332 olacağı öğrenildi. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak.

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

31 MAYIS'A KADAR İZİNLİLER

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak. Yasayla birlikte 90 bin tutukluya tahliye yolu açılırken, denetimli serbestlik süresi de bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar ise kapsam dışı bırakılacak.

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

Cezaevlerinde tahliyeler başladı

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