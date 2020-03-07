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Cezaevlerine kreş, anaokulu ve lise yapılacak

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek lisesi kurmaya hazırlanıyor.

AA | 07.03.2020 - 10:38..
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adalet

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor.

İki bakanın 9 Mart Pazartesi günü imzalayacağı işbirliği protokolü çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak.

KAPALI CEZAEVİNDEKİ MAHKUMLAR DA YARARLANACAK

Ayrıca açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine devam etme imkanına kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de kavuşacak.

Protokol kapsamında işyurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.

BİNLERCE HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK

Protokol kapsamında açık ortakokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için ‘Destekleme Yetiştirme Kursları’ açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.

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