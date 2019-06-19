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Cezayir açıklarındaki gemide 12 ton esrar ele geçirildi

Cezayir açıklarında düzenlenen operasyonla bir gemide 12 ton esrar ele geçirildi.

AA | 19.06.2019 - 13:28..
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Türk narkotik ekipleri'nin Cezayir açıklarına yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 mürettebat tutuklandı.

12 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz'de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı" denildi.

Cezayir açıklarındaki gemide 12 ton esrar ele geçirildi

Cezayir açıklarındaki gemide 12 ton esrar ele geçirildi

 

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