Cezayir açıklarındaki gemide 12 ton esrar ele geçirildi

Türk narkotik ekipleri'nin Cezayir açıklarına yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 mürettebat tutuklandı.
12 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz'de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı" denildi.