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Cezayir Anayasa Konseyi'nden seçim iptal kararı

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal etti.

İHA | 02.06.2019 - 16:54..
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Cezayir Anayasa Konseyi, adaylık başvurusunda bulunan 2 kişinin de adaylık dosyasının reddedilmesi nedeniyle 4 Temmuz’da yapılması planlanan seçimlerin, gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Cezayir’de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının ardından protestolar düzenlenmişti. Buteflika, protestoların ardından adaylığını geri çekmiş ve nisan ayında görevinden istifa etmişti.

Buteflika’nın ardından geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz’da düzenleneceğini duyurmuştu.

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