1 Cezayir Anayasa Konseyi'nden seçim iptal kararı Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal etti.

2 Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün: Sigara Mayıs ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 22.22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.

3 Kırmızıda geçerken drone ile yakalanan sürücüye ceza Kahramanmaraş'ta trafik polisleri drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesti.

4 Yunanistan sandık başında Ülkede bölge valileri ve belediye başkanları, bugün ikinci turla belirlenecek.

5 Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan genç motorcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi Viranşehir’de, traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo bulundu.