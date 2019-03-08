taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4624
Euro
6.1155
Altın
1287.46
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.886

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi.

DHA | 08.03.2019 - 07:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Fatih'te Cezayir uyruklu Muhammed İslem Belabed isimli genç, iddiaya göre Yusufpaşa tramvay durağının yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durduruldu. Belabed'den para isteyen şüpheli ya da şüpheliler cebindeki 30 Euro'yu vermek istemeyen Muhammed'i bıçakla yaraladı. Genç adam kanlar içinde kaldı, bıçaklı gaspçı ya da gaspçılar ise kayıplara karıştı. Bu sırada Belabed, olay yerinden yaralı halde uzaklaştı.

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

DEVRİYE GEZEN POLİSLER GÖRDÜ

Zeytinburnu'nda devriye gezen polis ekipleri, Davutpaşa Caddesi üzerinde kanlar içinde yürüyen Belabed 'i görünce hemen durdu. Polis ekipleri, bir yandan geç adamdan bilgi alırken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan Muhammed'e ilk müdahaleyi burada yaparak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın faili veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 


Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

19
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

23
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

8
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

49
Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

3
Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

4
Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir