Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü

Uçağın düşüş nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Çocukları çok sevdiğini söyleyen eski manken Ebru Şallı, 5 çocuk istediğini söyledi.

Ebru Şallı: Çocuk çok severim

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Fenerbahçe, Muriç'e gelen teklifi reddetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç için 28 milyon euroluk teklif yaptı.