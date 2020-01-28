taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9465
Euro
6.5559
Altın
1579.14
Borsa
120149.7
Gram Altın
301.873
Bitcoin
52908.98

Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü

Uçağın düşüş nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

AA | 28.01.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cezayir'in En-Nehar televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre; Rus yapımı Suhoy Su-30 tipi askeri araç, Ummul Bevaki vilayetine bağlı Ayn ez-Zeytun beldesinde düştü.

Kokpit ekibinde yer alan pilot ve yardımcı pilot, kazada hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

TWITTER ÜZERİNDEN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da koronovirüs vakası görüldü
Çin'den yayılan ölümcül virüs Fransa'nın ardından Almanya'da da görüldü.
'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor
ABD'de bir hayvan barınağı sosyal medyada, 'dünyanın en kötü kedisi' ilanıyla bir kediyi sahiplendireceklerini duyurdu. Barınağa 115'den fazla sahiplenme başvurusu yapıldı.
Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı
Çin yönetimi, koronavirüsün yayılmasını engelleme amacıyla yurt dışına toplu şekilde turist göndermeyi askıya alma kararı aldı.
Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm
Çin'de hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında, başkent Pekin'de bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

720
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

124
Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

42
TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

80
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

25
Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

18
'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir