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Cezayir'de başkanlık seçimlerine protestolar damga vurdu

Cezayir'de başkanlık seçimleri için sandık başına giden halk, seçimlerin halkın iradesini yansıtmadığını iddia ederek seçimleri protesto etti.

DHA | 13.12.2019 - 05:12..
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Cezayir'de bugün başkanlık seçimleri yapıldı.

Ülkedeki büyük bir kesim, oy verme işleminin sürdüğü seçimlerin halkın iradesini yansıtmadığını iddia ederek seçimleri protesto etmek amacıyla seçim sandıklarını parçaladı.

SEÇİM SANDIKLARINI BAHÇEYE ATTILAR

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Bejaia kentinde oy verme işleminin sürdüğü bir binaya giren protestocular, sandıkları dışarıya çıkararak binanın dışında bulunan bahçeye attı. Görüntülerde, oy pusulalarının etrafa saçıldığı görüldü.

Cezayir'de protestocular oy sandıklarını kırdı VİDEO

BAŞKANLIK İÇİN 5 ADAY YARIŞIYOR

Cezayir'de 24 milyon 474 bin 161 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimlerde, 914 bin 308 sandık görevlisi bulunuyor. Seçimlerde, Ali Benflis, Abdulmecid Tebbun, Azzedine Mihoubi, Abdulaziz Belaid ve Abdelkader Bengrina olmak üzere 5 aday başkanlık için yarışıyor.

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