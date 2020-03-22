Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

1 İran’da koronavirüsle sahte alkolden ölüm de arttı İran'da bir ailenin korona virüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içirdiği 5 yaşındaki çocuk komaya girdi. Sahte alkol içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e yükseldi.

2 Koronavirüs uyarısını dinlemeyen yaşlı adam terör estirdi Tokat'ta koronavirüs önlemleri kapsamında tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan risk grubundaki bir yaşlı, habercilere hakaret ederken, tepki gösteren vatandaşlara da bıçak çekti.

3 Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi.

4 Napoli, koronavirüse rağmen antrenmana çıkacak Avrupa'da koronavirüs salgınını en şiddetli hisseden ülke olan ve şu ana kadar 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Napoli futbol takımı, 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacak.

5 Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi Koronavirüsün tespitinde geliştirilen yerli test kiti, Türk Tabipleri Birliği'ni memnun etmedi

6 İcra ve iflas takipleri durduruldu Cumhurbaşkanı kararıyla, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.