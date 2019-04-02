Cezayir'de ordudan Buteflika'ya son çağrı

Cezayir'de hükümet krizi devam ediyor. Genel kurmay Başkanlığı Cumhubaşkanı Buteflika'nın görevden ayrılması için çağrıda bulundu.

Daha önce de Genel Kurmay Başkanlığı bu çağrıda bulunurken, ordunun darbe yapma ihtiamlinin ortaya çıktığı dedikoduları yayılmıştı.

BUTEFLİKA BIRAKMIYOR

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, ülkeyi seçime taşıyacak geçiş dönemi için kendisine gelen cumhurbaşkanlığı teklifini kabul etmediğini açıkladı.

"El-Haber" gazetesinin haberine göre, Zerval yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi ve danışmanı Said Buteflika tarafından eski İstihbarat Başkanı General Tevfik Medyen aracılığıyla geçiş sürecinde cumhurbaşkanı olma yönünde bir teklif aldığını belirtti.

Kendisinin Buteflika'nın halefi olmayı kabul etmediğini kaydeden Zerval, "Onlara sayıları milyonlarla ifade edilen bu göstericilere güvendiğimi söyledim. Aynı şekilde kendi kaderini belirleme hakkını elde eden halkın gösterilerine engel olunmaması gerektiğini anlattım." ifadelerine yer verdi. Bağımsızlığını kazandığından bu yana ülkedeki siyasi düzenin, halkın sesine nasıl kulak vereceğini ve kendini nasıl yenileyeceğini bilmediğini aktaran Zerval, "Bilindiği gibi 2004 yılından bu yana tüm siyasi çağrıları reddediyorum. Her defasında da yeni nesillerin tam bir güvenle ortaya çıkmasına müsaade edecek bir sirkülasyon sistemi talebinde bulundum." ifadelerini kullandı.