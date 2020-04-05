Cezayir'den gelenler Şanlıurfa'da yurda yerleştirildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ediyor.
Salgın nedeniyle Cezayir'den Uçakla Gaziantep'e getirilen vatandaşlar, kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindirilerek Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.
321 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya doğru yolan çıkan 321 kişi Osmanbey Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Girişleri yapılan kişiler maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak ayrı odalara yerleşti.