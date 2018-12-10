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Cezayir'den kilise açıklaması: Yalan

Cezayir Din İşleri Bakanı Muhammed İsa "Ülkedeki kiliselerin kapatıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

AA | 10.12.2018 - 22:52..
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Başkent Cezayir'deki Devlet Radyo Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İsa, yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda "Ülkedeki bazı kiliselerin kapısına mühür vurulduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir Din İşleri Bakanı Muhammed İsa: "Onlara meydan okuyorum. Onayı bulunan ve kapatılmış tek bir kilisenin adını versinler. Yoksa yasa dışı şekilde faaliyet gösteren daire ya da bodrumları mı kastediyorlar?" dedi.

MİSYONERLİK FALİYETLERİNE 5 YIL HAPİS

Cezayir'de gayrimüslimlerle ilgili 2006'da çıkarılan yasaya göre, toplu ayinlerin söz konusu ibadet için tahsis edilmiş ve ilgili kurumlardan resmi belge almış mekanlar dışında gerçekleştirilmesine izin verilmiyor.

Bu yasaya göre ayrıca gayrimüslimler tarafından yapılan misyonerlik faaliyetleri suç kabul ediliyor ve 5 yıl hapis ile yaklaşık 13 bin dolar para cezası bulunuyor.

Cezayir İnsan Haklarını Savunma Birliği, Uluslararası Af Örgütü Cezayir Ofisi ve Hristiyanların başında olduğu bazı insan hakları kuruluşları, son haftalarda, çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki El-Kabail bölgesinde olmak üzere bazı kiliselere mühür vurulduğu yönünde raporlar hazırlamıştı.

Yarı resmi verilere göre, toplam nüfusu 42 milyonun üzerinde olan Cezayir'de Hristiyanların oranı yüzde 0,5'i geçmiyor.

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