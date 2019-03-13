Cezayirlilerle Suriyeliler kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Molla Gürani Mahallesi, Yekta Efendi Sokak üzerinde 5 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bıçaklanarak ağır yaralanmış Hıçhan Zuozat (29) ve Façhıl Sadouk Bouzıanne (28)'yi ağır yaralı olarak buldu. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hıçhan Zuozat, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden Basıl E.(25), 8 Mart 2019 tarihinde yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R.(19), Musa R.(23) ve Ali K.(18)'de gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİLER

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin, öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi.

Birbirlerini "Bu bölgede dolaşmayın." diye tehdit eden iki grubun, daha önce de kavga ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.