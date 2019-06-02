taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

'Cezerye'nin üretimi iki katına çıkarıldı

Adana'da havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi, Ramazan Bayramı öncesi artırıldı.

AA | 02.06.2019 - 12:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çukurova yöresinde geçmişi çok eskilere dayanan ve yaygın olarak tüketilen cezerye, yöre insanın vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor.

Havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen, içine fındık, Antep fıstığı konulan veya sade olarak yapılan cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle servis ediliyor.

Yaygın olarak tercih edilen cezeryeye olan talep, bayramlarda yöresel tatlara yönelik ilgi dolayısıyla daha da artıyor.

'Cezerye'nin üretimi iki katına çıkarıldı

YOĞUNLUK ARTTI

Kentte 60 yılı aşkın süredir helva, cezerye ve lokum üretimi yapan firmanın yetkilisi Engin Yangöz, cezeryenin yörede herkesin severek tükettiği lezzet olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını anlatan Yangöz, "İnsanlar, şekerin yanı sıra ikram için cezerye ve lokum da alıyorlar. Normalde aylık 1,5-2 ton cezerye yaparken bayram dönemlerinde bu 4-5 tona çıkıyor. Günlük 300-500 kilogram havuç işlerken bazı günler bu bir tonu geçiyor. Sadece kişisel müşteri olarak değil şirketlerin de personele bayram hediyesi olarak tercihleri arasında cezerye yer alıyor." diye konuştu.

'Cezerye'nin üretimi iki katına çıkarıldı

İTALYA'YA CEZERYE

Bayram alışverişi yapan Hülya Yükselay, bayramı İtalya'da karşılayacağını belirtti. Cezeryeyi severek tükettiğini dile getiren Yükselay, "Ramazanda Adana'ya geldik. Alışverişimizi yapıyoruz. Bayramda yurt dışında olacağım. İmkanımız olduğu kadar aldığımız cezerye ve lokumları İtalya'ya götüreceğiz. İtalyanlar çoğunlukla bilmediği için bu ürünleri biz onlara tanıtıyoruz. Onlar da çok beğeniyorlar. Elimizden geldiği kadar götürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

613
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

56
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

73
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

98
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

16
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

66
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir