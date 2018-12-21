Charlie Hebdo saldırısı şüphelisi Fransız yakalandı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, tutuklanan Peter Cherif’in, 2015’te 12 kişiyi öldüren Said ve Şerif Kourachi’nin yakın arkadaşı olduğunu hatırlattı.

SALDIRININ PLANLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Bakan Parly, zanlı Peter Cherif’in yıllardır arandığı söyleyerek, “Bu iyi bir haber, çünkü bu terörist, Charlie Hebdo’ya yapılan saldırının planlanmasında önemli rol oynamıştı. Bu tutuklama gösteriyor ki sabırlı olursanız terörizme karşı uzun soluklu operasyonlar sonuç veriyor.” diye konuştu.