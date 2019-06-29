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ABD'de protestocuları ezen şahsa ömür boyu hapis

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 2017 yılında düzenlenen ırkçı gösteride, karacını karşıt protestocuların üzerine süren James Alex Fields Jr., ömür boyu hapse mahkum oldu

AA | 29.06.2019 - 04:37..
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Cuma günü hakim karşısına çıkarılan 22 yaşındaki Fields Jr, daha önce kabul ettiği, federal ve eyalet savcılarının kendisine yönelttiği 30 suçlamadan 29'undan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de protestocuları ezen şahsa ömür boyu hapis

1 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ DE YARALANDI

Virginia eyaleti Batı Bölgesi Başsavcısı Thomas T. Cullen yaptığı açıklamada, Fields’in 1 kişiyi öldürüp 30'dan fazla barışçıl protestocuyu yaralayarak “nefretten esinlenen bir iç terör eylemi” gerçekleştirdiğini belirtti.

Cullen, “Ömür boyu hapis cezasının, Adalet Bakanlığının nefret suçlarını kovuşturmaya ve tüm Amerikalıların medeni haklarını koruma konusundaki büyük ilgisini daha da ileri götürdüğüne inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD'de protestocuları ezen şahsa ömür boyu hapis

Fields Jr, mahkemede özür dileyerek, “Her gün, her şeyin nasıl farklı olabileceğini düşünüp davranışımdan dolayı pişmanlık duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Fields Jr’ın aracını üzerine sürerek ölümüne sebep olduğu Heather Heyer’in annesi Susan Bro da, Fields Jr’ın ömür boyu hapis almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşlerini de bir gün bırakmasını umduğunu kaydetti.

ABD'de protestocuları ezen şahsa ömür boyu hapis

CHARLOTTESVİLLE SALDIRISI

James Alex Fields Jr, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde Ağustos 2017'de düzenlenen "Unite the Right" (Sağı Birleştir) başlığı altındaki gösteride otomobilini ırkçılık karşıtı diğer grubun üzerine sürmesi sonucu 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran olay karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de ciddi şekilde eleştirilmişti.

ABD'de protestocuları ezen şahsa ömür boyu hapis

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