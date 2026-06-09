ChatGPT halka arz mı olacak, ne zaman? OpenAI'den "borsa" kararı

Yapay zeka alanında küresel rekabet hız kesmeden devam ediyor.

Sektörün en değerli şirketlerinden biri yatırımcıların radarına girdi.

ChatGPT ile üretken yapay zeka devrimini başlatan OpenAI'nin halka arz hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Anthropic ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin ardından OpenAI'nin de borsaya açılabileceği yönündeki gelişmeler, yatırım dünyasında büyük heyecan yarattı.

Peki OpenAI halka arz olacak mı, hisseleri ne zaman satılacak? İşte, detaylar...

ChatGPT halka arz takvimi 2026

ChatGPT'nin halka arz olacağı haberleri, yatırımcıları hareketlendirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halka arz başvurularında kullanılan ve "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli şekilde sunulduğu belirtildi.

OpenAI yönetimi, söz konusu başvurunun kamuoyuna sızmasının muhtemel olduğunu değerlendirerek süreci şeffaf biçimde paylaşmayı tercih ettiklerini ifade etti. Açıklamada, başvurunun yapılmış olmasının halka arzın kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Şirket, halka arzın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.

OpenAI, bazı stratejik planların özel şirket statüsünde yürütülmesinin daha avantajlı olabileceğine işaret ederek, sürecin beklenenden daha uzun sürebileceğini kaydetti.