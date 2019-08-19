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Chloe Loughnan 10 bavulla evden ayrıldı

Serdar Ortaç, evden eşyalarını toplayan Chloe'yi yolcu bile etmedi.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 09:46..
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Serdar Ortaç’ın 5 yıllık evliliğin ardından 8 Ağustos’ta boşandığı Chloe Loughnan, dün 12.00 uçağıyla doğup büyüdüğü İrlanda’ya döndü.  Chloe, annesi Lucy Loughnan eşlik etti.

Chloe Loughnan 10 bavulla evden ayrıldı

SERDAR UYUYOR

Chloe birlikte oturdukları Emirgan’daki evlerinden 10 bavulla ayılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy’ye ‘Şoförüm sizinle ilgilenecek’ dedi.

"BOŞANACAĞIMDAN HABERİM YOKTU"

Evden ayrılırken ağlayan Chloe, Türkiye'den ayrılırken arkadaş çevresine ayrılıkla ilgili şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."

Chloe Loughnan 10 bavulla evden ayrıldı

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