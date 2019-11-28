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Chloe Loughnan: Bir daha Serdar'la evlenmem

Geçen aylarda boşanan Serdar Ortaç ve Chloe'nin evleneceği iddia edilmişti. Chloe'den cevap gecikmedi.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 10:20..
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Ünlü popçu Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta Chloe Loughnan’dan boşanmıştı. Şarkıcının, eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi.

"BİZ HELALLEŞTİK"

Chloe, “Türkiye’de bile değilim. Bir daha asla söz konusu olamaz. Biz bir süre önce buluşup helalleştik.” dedi.

"ALLAH'TAN BOŞANDIK"

Serdar Ortaç, iki hafta önce şöyle konuşmuştu: “Instagram olmasaydı, kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel giyinecek ama öyle elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram’da ne yapıyorsun? Eski eşim öyleydi. Beni sinir ediyordu. Allah’tan boşandık da, şimdi dert etmiyorum.”

Chloe Loughnan: Bir daha Serdar'la evlenmem


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