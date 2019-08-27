Chloe Loughnan Ortaç'ı sildi

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Chloe Loughnan'dan yeni bir atak geldi.

Sürpriz boşanmanın ardından yıkılan güzel model, annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya dönmüştü.

SERDAR'IN İZLERİNİ SİLİYOR

Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden güzel model dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı. Chloe'nin bu hamlesi 'Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı' yorumlarına neden oldu.

Öte yandan Ortaç ve Chloe Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.