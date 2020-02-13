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Chloe Loughnan'ın yeni aşkı

Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 11:15..
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Serdar Ortaç'la ile 5 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Chloe Loughnan, hayata döndü.

Güzel manken, genç tekstilci Kaan Kalyon'la yeni bir ilişkiye yelken açtı. Taze aşıklar, sık sık Emirgan'daki bir mekana gidip eğleniyor.

Tekstilci sevgilisinin Serdar Ortaç isminden rahatsız olmasını dile getirdikten sonra açıklama yapan Chloe, "Serdar'la benim adımı artık yan yana kullanmayın." dedi.

"RAHATSIZ OLUYORUM"

"Türkiye'de ve birçok ülkede çalışan bir modelim." diyen Chloe, "Sekiz yıldır Türkiye'deyim. Birçok şirketle çalışıyorum. Serdar Ortaç'ın şirketi çalışma iznimi iptal etse de bir şey olmaz. Serdar'la görüşmüyorum. Adımın onunla anılmasından memnun değilim. Hakkımda 'Serdar Ortaç'ın eski karısı diye' yazılması beni rahatsız ediyor. Benim kimsenin adıyla bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok."

Chloe Loughnan'ın yeni aşkı

Chloe Loughnan'ın yeni aşkı

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