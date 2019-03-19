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Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası

Chloe'nun gizlice kürtaj yaptırdığı bu yüzden de Serdar Ortaç'ın boşanma davası için avukatına talimat verdiği iddia edildi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 12:25..
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Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanacağı yönünde iddialar dün basında yer almıştı. İddiaya göre Ortaç, "Artık dayanamıyorum" diyerek avukatına başvurmuştu.

Fakat bu kez bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Serdar Ortaç'ın eşinin ondan izinsiz kürtaj yaptırdığı yönünde haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası

"CHLOE GİZLİCE KÜRTAJ OLDU İDDİASI"

Bugün gelen bilgilerde, Chloe'nun Serdar Ortaç'tan gizli bebek aldırdığına dair ses kayıtlarına ulaşıldığı var. Ses kaydında, Chloe ile ilgili çarpıcı gerçeklerin olduğu, bu yüzden Ortaç'ın "Artık dayanamıyorum" deyip ayrılmak istediği konuşuluyor.

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası

"HABERLER DOĞRU AMA TARİH BELLİ DEĞİL"

Ortaç, şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Ortaç açıklamasında; "Evet haberler doğru ama zamanlama yanlış. Sesli notta da tarih belli değil. Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet." dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı iddiası


 




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