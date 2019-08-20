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Chloe Türk vatandaşı olmadı

Serdar Ortaç'ın boşanma davası açtığını sonradan duyan Chloe Loughnan, Türk vatandaşı olmadığını da o gün öğrendi.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 11:55..
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Chloe Türk vatandaşı olmadı

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’ın 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitirmesinin detayları ortaya çıktı.

KUMAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı.

KRİZ ÇIKARACAK SEBEPLER ÇOĞALDI

Chloe’ye Serdar Ortaç tarafından yardım tamamen kesildi. Hatta Ortaç, eşine doğum günü hediyesi bile almadı.

İddiaya göre ikili arasında bu konuda tartışmalar gittikçe arttı. Üzerine Chloe’nin Amerika’da geçirdiği kazaysa aradaki bağları kopardı.

EVLİLİK DEVAM ETSİN DİYE PARA TEKLİF ETTİ

Ortaç, bir dönem aşırı tutumluluğundan vazgeçip eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, kararını verdi.

CHLOE'DEN SAKLADI

Ünlü şarkıcı boşanma kararını son ana kadar sakladı. Eşi Chloe boşanma kararını son anda öğrenince sinir krizi geçirdi.

TÜRK VATANDAŞI BİLE OLMADI

Asıl darbe ise boşanma sonrası geldi Ortaç’tan. Chloe’nin hiç Türk vatandaşı olmadığı ortaya çıktı. Sadece Ortaç’ın şirketinde çalışıyor gözüküyordu bu durum onun Türkiye’de kalmasını sağlıyordu.

ÇIKIŞINI VERDİ

Serdar Ortaç ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Chloe’nin çıkışını verdi. Çaresiz kalan ünlü model annesi ile birlikte memleketi İrlanda’ya döndü.

YOLCU BİLE ETMEDİ

8 yıllık aşkını yolcu etmeye gitmeyen Serdar Ortaç’ın o saatlerde uyuduğu ortaya çıktı. Hem maddi hem manevi çöküntü yaşayan Chloe ise teselliyi ailesinde buldu.

Chloe Türk vatandaşı olmadı

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