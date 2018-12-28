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CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Topbaş, AK Parti'den istifa süreciyle ilgili konuştu.

DHA | 28.12.2018 - 13:45..
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CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Topbaş'ı ziyaret etti.

"İSTİFAM İSTENMEDEN BEN İSTİFAMI VERDİM"

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasına ilişkin, "Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden.

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

Sayın Özhaseki'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra, 2014'te gündemdeydi.

ÖNDE ÇIKMAM BÜYÜK BİR ÖDÜL

Medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül. İsmim olmamasına rağmen önde çıkmamız büyük bir ödüldür" dedi.

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

CHP adayı İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret

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