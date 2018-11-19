CHP Hopa'da HDP ile iş birliği yapacak

Artvin Hopa’da CHP, HDP, Halkevleri ve ÖDP’nin katılımıyla Hopa Yerel Yönetim İnisiyatifi adı altında bir araya gelerek toplantı düzenledi.
Toplantıya Hopa CHP İlçe Başkanı Adnan İskender, ÖDP Artvin İl Yöneticisi Mimar Mahmut Zeytinci, Hopa Halkevi yöneticisi Kamil Ustabaş ve HDP adına Hopa eski Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu katıldı.
"SOKAĞA TAŞIYIP AK PARTİ'Yİ YENEBİLİRİZ"
Hopa’nın eski Belediye Başkanı HDP'li Topaloğlu, “Hopa’da sol emin adımlar atarsa, bu çalışmamızı sokağa taşıyıp daha da güçlenerek AK Parti’yi yenebiliriz” diye konuştu.
2014 yerel seçimlerinde Hopa'da AK Parti kazanmıştı.