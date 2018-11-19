taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31375
Euro
6.071
Altın
1220.314
Borsa
94231.37
Gram Altın
208.791

CHP Hopa'da HDP ile iş birliği yapacak

Yerel seçimlerde Hopa'da AK Parti'ye kaybeden CHP, HDP ve sol örgütlerle ittifak kurarak başarılı olmak istiyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 13:45..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
CHP Hopa'da HDP ile iş birliği yapacak

Artvin Hopa’da CHP, HDP, Halkevleri ve ÖDP’nin katılımıyla Hopa Yerel Yönetim İnisiyatifi adı altında bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Toplantıya Hopa CHP İlçe Başkanı Adnan İskender, ÖDP Artvin İl Yöneticisi Mimar Mahmut Zeytinci, Hopa Halkevi yöneticisi Kamil Ustabaş ve HDP adına Hopa eski Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu katıldı.

"SOKAĞA TAŞIYIP AK PARTİ'Yİ YENEBİLİRİZ"

Hopa’nın eski Belediye Başkanı HDP'li Topaloğlu, “Hopa’da sol emin adımlar atarsa, bu çalışmamızı sokağa taşıyıp daha da güçlenerek AK Parti’yi yenebiliriz” diye konuştu.

2014 yerel seçimlerinde Hopa'da AK Parti kazanmıştı.

CHP Hopa'da HDP ile iş birliği yapacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

39
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

170
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

63
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

37
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

103
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

19
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir