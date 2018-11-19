CHP Hopa'da HDP ile iş birliği yapacak

Başkan Erdoğan ile Putin'in Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törende bir araya gelecek.

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice konsolosluk binasında katledilmesinin üzerine Türkiye'nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci Suudileri kızdırıyor. Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor.

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

4

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

TSK'nın Afrin'de YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oluyor.