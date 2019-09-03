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CHP bir kez daha Aylin Nazlıaka'nın affını konuşuyor

TBMM'deki odasından Atatürk portresini indirdiği iddiasıyla 2016'da CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın affı, parti içinde tekrar gündeme geldi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 09:14..
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CHP bir kez daha Aylin Nazlıaka'nın affını konuşuyor

Bir dönem CHP'nin öne çıkan vekillerinden olan Aylin Nazlıaka, 2016 yılında TBMM'deki odasından "Atatürk portresini indirdiği" iddiasıyla başlayan sürecin sonunda partiden ihraç edilmişti.

9 KEZ AFFI REDDEDİLDİ

Geride kalan 3 yıllık süreçte farklı zamanlarda 9 kez affı ve partiye dönmesi istenen Aylin Nazlıaka, parti içi kurullarda alınan kararla affedilmemişti.

SİVAS'TA 10. KEZ KONUŞULACAK

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak CHP Parti Meclisi (PM), Nazlıaka'nın affını bir kez daha görüşecek.

Aylin Nazlıaka'nın affı kabul edilirse, Kadın Kollar Genel Başkanlığı görevi de verilecek.

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