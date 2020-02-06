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CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, tüm partililere çağrı yaparak CNN Türk'ün izlenmemesini istedi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 17:38..
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CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin aldığı kararı açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

CNN Türk'ün seçimlerden bu yana CHP'ye karşı tavır aldığını savunan Tuncay Özkan, kanalın objektif yayıncılık anlayışına dönmesini istedi.

"İZLEMEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

CHP'li Özkan, "CHP MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır.

CHP'li hiç kimse, hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır.

Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza, CNN Türk yayınlarını izlememelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı VİDEO

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

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