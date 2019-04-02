CHP: Demokrasiye güven tazeledik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimleri sürecinde İstanbul ve Ankara'yı hedef olarak belirledi. AA verilerine göre CHP istediği sonuca ulaştı.

Seçim sonuçlarının gelmesinin ardından değerlendirme yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE NORMALLEŞMELİYİZ"

İstanbul'daki sonuçlar üzerinden yeni bir belirsizlik, kutuplaşma yaratmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten Öztrak, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi gerektiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SORUNLARA ODAKLANALIM"

Vatandaşların beklentisinin de bu olduğunu dile getiren Öztrak, şu açıklamaları yaptı: "Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes önündeki sorunlara odaklanmalıdır. Sabah piyasalar nispeten sakin açıldı ama yeniden bu İstanbul ile ilgili tartışmaların uzamalarıyla birlikte tansiyon yükselmeye başladı.

KUTUPLAŞMA ÖĞESİ OLMAMALI

İstanbul, ekonomi için, Türk siyasi hayatı için yeni bir belirsizlik, kutuplaşma ögesi olmamalı. İş dünyamızın, vatandaşlarımızın yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır. Biz önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Milletimizin bize tevcih ettiği iller Türkiye ekonomisi açısından en önemli kentleridir.

Bu artık kaybedecek bir dakikamızın dahi olmadığını ortaya koymaktadır. Biz bu bilinçle çalışacağız, herkesten de aynı sorumluluğu bekliyoruz."