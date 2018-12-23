CHP'den HDP'ye sıcak mesajlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde Diyarbakır'dan çıkaracakları adayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da önceki seçimlerde, CHP yüzde 1,2 oy almıştı.

Bu seçimlerde HDP ile ittifak arayışında olan CHP'nin, Diyarbakır'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyordu.

"BİRDEN FAZLA ADAY VAR"

Kılıçdaroğlu konuya şöyle açıklık getirdi: "Diyarbakır’da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olacak. Niye olmasın? Birden fazla aday var, en çok oyu kiminle alırız onun arayışı içindeyiz. Diyarbakır, Bitlis, Van ve diğer yerlerde de en çok oy alabilecek arkadaşımızı aday göstereceğiz.

"HDP'Lİ SEÇMENDEN OY İSTİYORUM"

Tek başına HDP’ye değil, AK Parti’ye oy veren seçmenden de oy istiyorum. Biz bütün seçmenlerden, geçmişte AK Parti, MHP, ÖDP, DSP, BBP’ye oy vermiş olabilir, oy veren tüm seçmenlerden istiyoruz. Tüm siyasal partiler bu çerçevede mücadele ederler. Geniş kitlelerden oy almak ve yerelde de iktidar olmak.

"HDP'YE VERENLER BİZİM VATANDAŞLARIMIZ"

HDP’ye oy veren vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız, bunlar dışarıdan ithal edilmiş değil ki."

Kılıçdaroğlu ayrıca; AK Parti'ye oy verenlerin milliyetçi, CHP ve HDP'ye oy verenlerin terörist olarak nitelendirildiğini söyledi.