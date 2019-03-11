CHP Edremit adayı Fatiha ile dalga geçti

Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş’a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya’da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa’ya milli takımda yeniden bir şans verilmesini istiyor.

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Acun Ilıcalı TV8'i sattı iddiası

Yaptığı yarışma programlarıyla başarıya imza atan dünyada birçok ülkeye yarışma ihraç eden Acun Ilıcalı'nın TV8'deki hisselerini sattığı iddiası medya kulislerine bomba gibi düştü.