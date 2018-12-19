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CHP, Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmaya başladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde seçmenlere "Günaydın" mesajı atarken, mesajın sonunda yer alan "Ekrem İmamoğlu kimdir" kısmı ise dikkat çekti.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 09:01..
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CHP, Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmaya başladı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce yerine daha az bilinen bir ismi aday göstermesi ise bazı partililerin tepkisine neden oldu.

SMS İLE TANITMA ÇALIŞMASI

Dün akşam saatlerinde adı İstanbul için kesinleşen Ekrem İmamoğlu, 20 milyonluk mega kentte bilinirliği düşük bir isim.

Bunun farkına varan CHP ve İmamoğlu ekibi de hemen çalışmalara başlamış olacak ki İstanbullulara bu sabah attığı mesajda, "Günaydın İstanbul" ifadesinin sonunda "Ekrem İmamoğlu kimdir" haberine ait linkin yer aldığı görüldü.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmaya başladı

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