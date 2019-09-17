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CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.

DHA | 17.09.2019 - 15:47..
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Eskişehir'de CHP İl Başkanı Rabia Akman, geçen yıl kasım ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alındı, yerine ise CHP’nin eski il başkanlarından Abdulkadir Adar atandı.

DAVA AÇIP KAYYUM ATANMASINI İSTEDİ

Görevden alınan Akman, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak olağanüstü il kongresi yapılmak üzere il yönetimine kayyum atanmasını istedi. Davanın üçüncü duruşmasına, eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı

45 GÜN İÇERİSİNDEKİ KONGREYE KADAR 3 KAYYUM ATANDI

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLECEK

Eskişehir CHP il yönetimi, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye itiraz edecek ve kabul edilmemesi durumunda, kayyum ataması partiye tebliğ edilerek 45 günlük süreçte olağanüstü kongreye gidilecek.


CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı

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