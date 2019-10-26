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CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, canlı yayında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince kendisine inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 07:40..
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CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

Birkaç gün önce CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk olan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu, Fenerbahçe spor kulübü ve MHP'nin bu yapıya teslim olmadığını belirtmişti.

"MALESEF PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU"

Yılmaz Ateş, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı."

CHP'li Yılmaz Ateş: Malesef partim FETÖ'ye teslim oldu

ÖZGÜR ÖZEL: "AÇIKÇA İHANET"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Yılmaz Ateş'in eski partisine doğrudan ve kasten ihanet ettiğini belirterek, "Kendisini noktasız, virgülsüz şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz" dedi.

CHP YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Yılmaz Ateş'in bu ifadelerinin ardından, partisince hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

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