CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Çeviköz, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve bu konuda olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.

Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini söyleyen Çeviköz, "İdlib’de herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye’ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir” dedi.

"DİYALOĞUN ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ"

CHP'li Çeviköz, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD’li askeri yetkililer ile yapılan görüşmeleri önemsediklerini kaydederek, “Bu görüşmeleri önemsiyoruz ve bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç alınana kadar da diyaloğun ve görüşmelerin önemini özellikle vurguluyoruz.” diye konuştu.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ALTERNATİFLER VAR"

Çeviköz, “Fırat’ın doğusu konusu Türkiye’nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat’ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP’nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk’ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim.” diye konuştu.