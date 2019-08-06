taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5338
Euro
6.1908
Altın
1471.69
Borsa
99698.98
Gram Altın
261.155

CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı

TSK, Fırat'ın doğusunda YPG terörünü yok etmeye hazırlanırken CHP'den operasyon dışında başka alternatiflerin olduğu uyarısı geldi.

AA & Ensonhaber | 06.08.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Çeviköz, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve bu konuda olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.

Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini söyleyen Çeviköz, "İdlib’de herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye’ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir” dedi.

"DİYALOĞUN ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ"

CHP'li Çeviköz, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD’li askeri yetkililer ile yapılan görüşmeleri önemsediklerini kaydederek, “Bu görüşmeleri önemsiyoruz ve bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç alınana kadar da diyaloğun ve görüşmelerin önemini özellikle vurguluyoruz.” diye konuştu.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ALTERNATİFLER VAR"

Çeviköz, “Fırat’ın doğusu konusu Türkiye’nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat’ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP’nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk’ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim.” diye konuştu.

CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

106
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

315
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

157
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

108
Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

153
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

235
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir