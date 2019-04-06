CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüntülü talimat verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş İstanbul için il örgütüne, 'sandıkların başından ayrılmayın' talimatını yineledi.

FACETİME İLE GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Kılıçdaroğlu talimatlarını, bu kez digital ortamdan sıraladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu FaceTime üzerinden arayarak görüntülü konuşan Kılıçdaroğlu, çalışmaları anbean takip ettiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu FaceTime üzerinden örgütüne seslendi İZLE

"İSTANBUL'DA TARİH YAZACAĞIZ"

"Olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı, bütün Türkiye taktirle izliyor. Böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece gururluyum." diyen Kılıçdaroğlu, hep birlikte İstanbul'da tarih yazacaklarını dile getirdi.