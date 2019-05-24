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CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

Ekrem İmamoğlu; anketlerde 1.7 puan, 3.5 puan ve 5 puan önde görünüyor.

AA | 24.05.2019 - 10:38..
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CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için bütün teşkilatı seferber etti.

KILIÇDAROĞLU TAKİPTE

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu süreçte kendisini arka planda tutsa da yoğun çalışma yürüterek süreci takip ediyor.

İMAMOĞLU SEÇİM KAMPANYASINDA

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz çarşamba günü seçim kampanyasını yeniden başlatarak yola çıktı. Bu sırada CHP, sahadan verileri almak için bazı anket şirketleriyle temasta.

CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketleri açıkladı.

FARK 5 PUANA KADAR ÇIKIYOR

CHP Genel Merkezi’ne gelen bir anket sonucuna göre, İmamoğlu’nun 1.7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3.5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu’nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.

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