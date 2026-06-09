CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacak

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CHP'de sular durulmuyor.

Partinin grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına yönelik tartışma sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı.

TBMM ÖNÜNDE TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Her iki tarafın destekçileri, sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde toplanmaya başladı.

Grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.

"TOPLANTI ZİYARETÇİYE KAPALI OLACAK"

Toplantıya ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye yazı gönderdi.

Kurtulmuş, CHP'ye gönderdiği yazıda toplantıya ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Kurtulmuş, kararın 'güvenlik gerekçesiyle' alındığını belirtti.