CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Terör Örgütü Propagandası yapma” suçundan açılan dava kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası kararının açıklanmasıyla Kandıra Cezaevine'ne konuldu.

Kandil'in partisi HDP'den bu durumu kınayan açıklamalar geldi. Ancak HDP'yi CHP'li isimler yine yalnız bırakmadı.

BEKAROĞLU DERİN ÜZÜNTÜDE

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, Sırrı Süreyya Önder için, "Aramızdan birini sessizce alıp götürürler hep" yorumunu yaptı.

HDP'NİN AVUKATLIĞINI YAPAN CHP'Lİ VEKİL

Bir diğer CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'da yine HDP'lilerin avukatlığını yapmaya kalktı. İddianemeye dair eleştirilerde bulunan Sezgin Tanrıkulu, değerli dostlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.