CHP Haydar Baş ile görüşecek

31 Mart'ta İstanbul seçimleri 13 bine yakın bir oyla sonuçlanmıştı. YSK'nın tekrar kararının ardından farkın bu kadar az olması AK Parti ve CHP için alınacak her bir oyu değerli hale getiriyor.

31 Mart öncesi İyi Parti ile ittifak protokolü imzalayan CHP, bu kez bütün muhalefet partileriyle demokrasi ittifakı yapmayı planlıyor.

İMAMOĞLU'NA DESTEK TALEBİ

Bu kapsamda CHP, Haydar Baş’ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) de kapısının çalacak. CHP, BTP'den 23 Haziran'da aday çıkarmamasını ve Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklamasını isteyecek.

KARARI BU HAFTA VERECEK

31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alan BTP’nin adayı ile ilgili kararını da bu hafta vermesi bekleniyor.