CHP-HDP ittifakında tartışmalar sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda bela okudu.

Ağbaba, Osman Öcalan'a TRT'de açıklama yaptırılmasına, Dolmabahçe'de HDP'yle mutabakat imzalanmasına ve Salih Müslim'in karşılanmasına tepki göstermişti.

HDP KIZGIN

Veli Ağbaba'nın bu açıklamalarını paylaşan geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibet Yiğitalp; "Siyaset bir günlük, bir aylık değil HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı! Ayrıca mevcut iktidarı eleştirmek adına kimi zaman sözler söyleme gibi bir davranışa düşmeyin zira mevcut hukuksuzlukların bir fiil ortağısınız!" yorumunu yaptı.

CHP'li Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden bela okudu VİDEO