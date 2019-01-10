CHP İdris Naim Şahin'den vazgeçti

Çatı aday olarak İyi Parti ve CHP'nin desteğiyle, Ordu'dan belediye başkan adayı olmak isteyen İdris Naim Şahin'e kötü haber geldi.

"HİÇBİR ZAMAN HALKTAN KOPMAMIŞ SİYASET ADAMI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İdris Naim Şahin, Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var." açıklaması yapmıştı.

Ardından CHP sözcüsü Faik Öztrak da görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

ADAY OLMAMASI İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Ancak CHP Ordu İl Başkanlığı ve tabanından büyük tepkiler geldi. İdris Naim Şahin'in adaylığına ilişkin konuşan CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, "Biz olmaması için üst düzeyde, her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GERİ ADIM ATTILAR

CHP yönetimi de gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Meral Akşener'in aday olmasını çok istediği Şahin'e destek verilmeyecek.