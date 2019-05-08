1 Google Haritalar'a gizli mod özelliği gelecek Google, düzenlediği etkinlikte Google Haritalar uygulamasına gizli modun geleceğini ve bu modun verilerinizi kaydetmeyeceğini açıkladı.

2 Ersun Yanal: Sow gibi Kuyt gibi futbolcular istiyorum Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda açık ara şampiyon yapan Ersun Yanal, o dönemde hücum hattında oynayan oyunculara benzer özellikte futbolcular istedi.

3 Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar Tekirdağ'da bin 500 lirası ve erzakları çalınan görme ve işitme engeli yaşlı kadın, "Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" dedi.

4 Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı.

5 CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı ile görüşen CHP'liler, İstanbul'da 30 bin oyu olan DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini istedi.

6 Fabinho: Messi'yi durdurmak için köpek gibi koştuk Maç boyunca Messi'ye yakın oynadığını söyleyen Fabinho, "Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.