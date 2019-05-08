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CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı ile görüşen CHP'liler, İstanbul'da 30 bin oyu olan DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini istedi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 11:03..
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CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı DSP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP'nin destek istemek amacıyla yaptığı görüşmede farklı formüllerin ele alınabileceği konuşuluyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesi DSP ile CHP'nin kavgasına şahit olmuştuk.

"SİZİN GİBİ ÇAPSIZLAR TRİBÜNE GÖNDERİLECEK"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'liler için, "31 Mart seçimleri, mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de DSP'yi "Saray'ın partisi" olmakla suçlamıştı.

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

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