CHP ile HDP arasında Hopa'da kriz

CHP ile HDP’nin ittifakı, 24 Şubat’ta yapılan ‘Aday Tanıtım Toplantısı’ndaki ‘anons krizi’ yüzünden küçük bir kriz yaşadı.

HDP DESTEK VERİYORDU

HDP, Hopa’da aday göstermemiş ve CHP’nin Hopa Belediye Başkan adayı olan Taner Ekmekçi’yi destekleme kararı almıştı.

Toplantıda CHP’liler, HDP Artvin İl Başkanı başta olmak üzere beraberindekilerin ismini anons etmedi. Hatta HDP’nin adı bile anılmadı. HDP’liler, krizin akabinde yaptıkları basın duyurusunda, CHP’ye tepki gösterdi.

HDP’Yİ YOK SAYAN PLATFORM

HDP Artvin İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “HDP il Başkanımız, Kemalpaşa ilçe Başkanı Hopa ilçe yöneticileri, Milletvekili adaylarımızla birlikte katıldığımız halde protokol anonsu sırasında salonda bulunan bütün kurum temsilcileri anons edildiği halde, partimiz HDP’nin adı ve yöneticileri anons edilmemiştir. Bunun üzerine salonu HDP’liler olarak terk ettik. Partimizin adını dahi anons etmeyerek HDP’yi yok sayan, demokratik ve adil davranmayan bir platformda yer almayı reddediyoruz.” denildi.

ÖZÜR DİLEYİP ÇÖZDÜLER

CHP Hopa İlçe Başkanlığı, sorunun çözüldüğünü şu sözlerle duyurdu: “Sorunlar, Hopa Halkı’nın belediyesini kurma isteği kararlılığıyla, dostlar arası diyalog ve karşılıklı iyi niyetle giderilmiştir."